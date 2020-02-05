Київрада відклала розгляд рішення про запуск 4G в метро

Депутати Київради відклали розгляд рішення про запуск 4G в київському метро через нюанси з регламентом.

Про це повідомляє liga.net.

"Для того, щоб комісія підтримала проєкт, його потрібно відправити на розгляд регуляторної комісії і вона повинна схвалити проєкт, заявили під час ради", - пише видання.

"Ми двома руками за і готові підтримати проєкт, але потрібно слідувати регламенту", - заявив голова комісії з транспорту Олексій Окопний.

Представник економічного департаменту КМДА сподівається, що "до кінця лютого рішення буде повторно винесено на розгляд комісії".

"Треба запропонувати рішення нашим партнерам, щоб стартувати в березні з установкою обладнання. І паралельно закрити юридично це питання депутатами, щоб ні в яких судів не було претензій", - зазначив радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов.

За його словами, "стоїть завдання в березні почати проводити 4G".

"Він звернувся до представника метрополітену з пропозицією підписати тимчасову угоду. У метрополітені відповіли, що хочуть шукати "індивідуальне рішення". На що Бахматов запропонував "укласти прямий договір". Йому відповіли, що це "перевищення повноважень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Київська міська рада за рік не уповноважила комунальні підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в метрополітені.

Читайте детальніше: Чому запуск 4G в метро Києва під загрозою зриву

Запустити 4G в метро Києва керівництво Київської міськадміністрації вперше пообіцяло сім років тому. Однак за цей час ні старе, ні нове керівництво столиці не змогло виконати це завдання.

Восени того ж року мобільні оператори оголосили тендер на пошук підрядника. Влітку 2019 року переможцем тендеру стало ТОВ "Хуавей Україна".

Тоді ж "Київстар", Vodafone Ukraine та lifecell Україна пообіцяли в найближчі місяці запустити мобільний зв'язок четвертого покоління на станціях "Академмістечко", "Героїв Дніпра" і "Сирець", але розгортання мережі 4G в метро так і не почалося.

В листопаді 2019 року радник міського голови Максим Бахматов оприлюднив план впровадження 4G в метро Києва. У публікації також йшлось про те, що міськрада повинна затвердити тарифи за доступ до комунальних об'єктів міста.