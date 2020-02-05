Найбільший боржник "Дельта банку" — "Боні і Клайд"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оприлюднив повні оновлені списки усіх позичальників, керівників та колишніх акціонерів неплатоспроможних банків, які не погасили у повному обсязі суму боргу, визначену судовими рішеннями до стягнення з них.

Про це повідомляє Finclub з посилання на дані фонду станом на 1 січня 2020 року.

"Понад 3,1 млрд – сума боргу за кредитом, виданим АТ "Дельта Банк".

У окремих позичальників АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та АТ "ВТБ Банк" заборгованість сягає близько 2 млрд грн. На стягнення цих коштів з недобросовісних позичальників є відповідні судові рішення, що очікують виконання" – зазначили у ФГВФО.

Повідомляється, що мова йде про ТОВ "Боні і Клайд" (перейменовано в ТОВ "Факторіал"), яке заборгувало Дельта Банку, що ліквідується Фондом, 3,188 млрд грн.

В топ-3 найбільших боржників Дельта Банку, який на поточний момент є найбільшим банком-банкрутом, входять ТОВ "Дніпрометалсервісгруп" (2,106 млрд грн) і ПрАТ "Торговий Дім Азовзагальмаш" (1,894 млрд грн).

На четвертому місці – ПАТ "ТД Азовзагальмаш" (1,326 млрд грн), а на п'ятому – ПАТ "Маріупольський термічний завод" (позичальник ПАТ

"Азовзагальмаш") також із боргом у 1,326 млрд грн.

Найбільшим боржником банку "Фінанси та Кредит" є ПАТ "Зовнішньоторговельна фирма КрАЗ" (1,997 млрд грн).





