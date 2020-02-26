Уряд змінив менеджмент "Центренерго" і трьох обленерго
Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.
Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє Укрінформ.
"Ми прийняли рішення про заміну менеджменту компанії Центренерго і на трьох обленерго, які фактично є державними компаніями, і якісний менеджмент яких буде запорукою хорошого бізнес-клімату на території відповідних областей", - сказав Гончарук.
За його словами, рішення про зміну менеджменту підприємств прийнято Фондом держмайна, щоб прискорити підготовку цих підприємств до приватизації.
Нагадуємо:
Компанія "Укрдонінвест" Віталія Кропачова домоглася повторного забезпечення позову до Фонду державного майна у справі про приватизацію ПАТ "Центренерго".
Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження проти судді Гопсуду Києва за фактом "постановлення завідомо неправосудного рішення", яке заблокувало приватизацію "Центренерго".
Раніше прем'єр Олексій Гончарук заявив, що компанія Центренерго - у топ-пріоритеті на приватизацію, а уряд буде робити все можливе, щоб туди зайшов сильний іноземний гравець.
Заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що приватизація "Центренерго" може відбутися у 2020-2021 роках.
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"Укрдонінвест Трейдинг" Віталія Кропачова хоче стягнути з держкомпанії "Центренерго" 1,44 мільярда гривень боргу за поставку вугілля.
Раніше міністр економіки Тимофій Милованов, заявив, що вірить у приватизацію Центренерго та Одеського припортового заводу, але зазначив, що будь-яке велике підприємство - це рік-півтора підготовки.
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Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.
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Економічна правда
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