Новини 9 січня: інфляція, Укрзалізниця, Приватбанк

Про інфляцію. У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

Про Укрзалізницю. Філія Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" закупила газ на 18 мільйонів гривень без проведення тендеру.

В Укрзалізниці заявили, що Департамент економічної та інформаційної безпеки у грудні 2019 року почав службове розслідування факту закупівлі структурним підрозділом компанії природного газу на підставі рахунків без жодних тендерних процедур та укладених договорів.

Про Приватбанк. Господарський суд Києва частково задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського проти Приватбанку та стягнув з банку 21,85 млн гривень боргу за кредитом рефінансування.

23 грудня Печерський райсуд м. Києва відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до цього ж банку про "оскарження бездіяльності наглядової ради" та про зобов’язання звільнити голову правління Петра Крумханзла.

2 січня Господарський суд м. Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку (Олександра Дубілета, Тимура Новікова, Олега Гороховського тощо) про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку.

Про єдиний податок для IT-компаній. Міністерство цифрової трансформації пропонує створити єдиний податок для юридичних осіб в IT-сфері без обмеження обігу на рівні 4-7%.

Про транзит газу. Продовження транзиту російського газу до Європи через газотранспортну систему України принесе економіці додаткові 2% ВВП на рік, сумарний позитивний ефект, без доходу від транзиту, становитиме 150 мільядрів гривень.

Ви хочете дізнатися більше?

Здобутки "влади ФОПів": що зміниться для малого бізнесу в новому році

В уряді і парламенті кількість колишніх ФОПів сягнула історичного максимуму. Чи означає це, що у владі є кому дбати про інтереси малого бізнесу?







