Укрзалізниця закупила без тендеру газу на 18 мільйонів – Prozorro 

Prozorro

Філія Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" закупила газ на 18 мільйонів гривень без проведення тендеру.

Про це повідомляє прес-служба системи Prozorro.

"Як замовник у розумінні закону будь-яку закупівлю на таку суму УЗ може проводити лише через конкурентні торги. Ба більше, жодної інформації про угоди між Укрзалізницею та постачальником на порталі Prozorro немає.

Проведення закупівель в обхід передбачених законом процедур — це нахабне порушення закону. І в Кодексі України про адміністративні правопорушення чітко прописана за це відповідальність — штраф від 700 до 1000 податкових мінімумів. Тобто від 11 до 17 тисяч гривень.

Чекаємо на пояснення керівництва Укрзалізниці, внутрішнє розслідування та притягнення винних до відповідальності. Бо це не просто невиконання процедури, а неефективне витрачання коштів платників податків і можливе завдання збитків державі", - наголошують у Prozorro.

Нагадуємо:

25 листопада філія Укрзалізниці за результатами тендерів хотіла укласти п’ять угод щодо поставки вугілля на 12,49 мільйона гривень, із компанією "Раксел", яка через ще одну угорську компанію планувала поставляти вугілля з РФ.

Але згодом УЗ скасувала тендер на цю закупівлю.

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