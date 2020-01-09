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Закупівля газу без тендеру: УЗ почало службове розслідування

Четвер, 9 січня 2020, 15:58
 

В Укрзалізниці заявили, що Департамент економічної та інформаційної безпеки у грудні 2019 року почав службове розслідування факту закупівлі структурним підрозділом компанії природного газу на підставі рахунків без жодних тендерних процедур та укладених договорів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Досліджуються обставини проведення цих платежів, причини, встановлюються відповідальні особи.

Про результати перевірки буде поінформовано громадськість, а винних — притягнуто до відповідальності. Крім того, буде проведено перевірку законності всіх закупівель природного газу компанією впродовж усього минулого року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Філія Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" закупила газ на 18 мільйонів гривень без проведення тендеру.

Економічна правда

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