Закупівля газу без тендеру: УЗ почало службове розслідування

В Укрзалізниці заявили, що Департамент економічної та інформаційної безпеки у грудні 2019 року почав службове розслідування факту закупівлі структурним підрозділом компанії природного газу на підставі рахунків без жодних тендерних процедур та укладених договорів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"Досліджуються обставини проведення цих платежів, причини, встановлюються відповідальні особи.

Про результати перевірки буде поінформовано громадськість, а винних — притягнуто до відповідальності. Крім того, буде проведено перевірку законності всіх закупівель природного газу компанією впродовж усього минулого року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Філія Укрзалізниці "Центр забезпечення виробництва" закупила газ на 18 мільйонів гривень без проведення тендеру.

Економічна правда