Голову правління Приватбанку хочуть звільнити через суд

23 грудня Печерський райсуд м. Києва відкрив провадження за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до цього ж банку про "оскарження бездіяльності наглядової ради" та про зобов’язання звільнити голову правління Петра Крумханзла.

Про це повідомляє Finbalance.

Як повідомлялось ранішe, 25.11.2019 Печерський райсуд м. Києва відкрив провадження в справі №757/60654/19-ц за позовом первинної профспілкової організації співробітників Приватбанку до всіх дев’яти членів наглядової ради Приватбанку про визнання трудових контрактів недійсними.

Згідно з даними держреєстру, Первинна профспілкова організація співробітників акціонерного товариства комерційного банку ПриватБанк була зареєстровано 19 червня 2019 року в Дніпрі. Її директором значиться Максим Вячеславович Шевченко.

Нагадуємо:

2 січня Господарський суд м. Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку (Олександра Дубілета, Тимура Новікова, Олега Гороховського тощо) про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені під час націоналізації банку.

Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

У випадку негативного для держави рішення буде розблокований судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку.

У суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal — 16,6%.

Ця справа наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного адмінсуду не набуде чинності.

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