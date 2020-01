Колишні топ-менеджери Приватбанку оскаржують у суді його націоналізацію

2 січня Господарський суд м. Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку (Олександра Дубілета, Тимура Новікова, Олега Гороховського тощо) про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку.

Про це повідомляє Finbalance.

З аналогічними позовами в Госпсуд м. Києва в кінці грудня 2019 року звернулися й інші колишні топ-менеджери Приватбанку, які також володіли міноритарними пакетами акцій фінустанови, - екс-перший заступник глави правління Володимир Яценко (0,3229%), екс-заступник глави правління Тетяна Гур’єва (0,2422%), екс-заступник глави правління Людмила Шмальченко (0,1614%) тощо.

Як випливає із судових матеріалів, колишні керівники Приватбанку в судовому порядку оскаржують в т.ч. операцію bail-in - примусову конвертацію їх депозитів у нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації Приватбанку, а потім зрештою з усіма "старими" акціями банку (загалом - 100%) були викуплені державою (в особі Мінфіну) за 1 грн.

У 2017-2018 роках вказані екс-топи Приватбанку вже зверталися з позовами до держави в Печерський райсуд м. Києва, однак тоді цей суд відмовився розглядати відповідні позовні заяви, в т.ч. висловивши думку, що такі спори - це компетенція судів господарської юрисдикції.

Як свідчать судові матеріали, в грудні 2019 року з позовами до Приватбанку та Міністерства фінансів у Госпсуд м. Києва звернулася також низка компаній, кошти яких теж потрапили під bail-in. Йдеться, зокрема, про ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон", ТОВ "Хім-Ойл-Транзит-Юкрейн", ТОВ "Партнер-Експі", ТОВ "КС Групп", ТОВ "Реватіс", ТОВ "Сонго", ТОВ "Керуючий адміністратор пенсійних фондів "Паритет", Hangli International Holdings Limited, Craentex Investments LTD, Veliona Trading LTD, Hetterington Group LTD, Saviento Investments LTD, Birgminton Investing Inc тощо.

Нагадуємо:

Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

16 грудня Велика палата Верховного суду оголосила перерву до 31 січня 2020 року в розгляді касаційної скарги НБУ, Мінфіну та Приватбанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень Нацбанку про визнання їх пов'язаними з Приватбанком особами та визнання недійсної процедури примусової конвертації акцій в капітал.

У Нацбанку заявили - якщо апеляційний суд ухвалить негативне для держави рішення щодо законності націоналізації Приватбанку, НБУ визнає цей банк неплатоспроможним, але робитиме все, щоб зберегти фінансову стабільність.

У випадку негативного для держави рішення буде розблокований судовий процес в Господарському суді Києва. Тут розглядається позов Коломойського та Боголюбова, завдяки якому вони розраховують повернути акції Приватбанку.

У суді Коломойський та Боголюбов (останній — через компанію Triantal Investments) вимагають скасувати угоду про купівлю Мінфіном акцій Приватбанку від 2016 року та повернути їм акції. У Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal — 16,6%.

Ця справа наразі не розглядається. Суддя призупинила її розгляд, доки рішення апеляційного адмінсуду не набуде чинності.

