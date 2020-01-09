Завод Коломойського відсудив у Приватбанку 22 мільйони

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського проти Приватбанку та стягнув з банку 21,85 млн гривень боргу за кредитом рефінансування.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 17 грудня.

Кошти з Приватбанку стягнули в межах мирової угоди, яку завод уклав з Національним банком.

У судових матеріалах йдеться, що до націоналізації Приватбанку завод виступив поручителем за кредитом рефінансування, який Нацбанк видав Приватбанку.

У якості застави завод передав НБУ вагони та тепловози вартістю 40 млн грн. Після націоналізації НБУ хотів повернути борг за кредитом рефінансування, тому звернувся до поручителя і вже готовий був продати заставлене майно.

Нагадаємо:

У серпні 2019 року Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.

У листопаді 2019 року АТ "Нікопольський завод феросплавів", який є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку, погодився виплатити частину своєї заборгованості.