Завод Коломойського відсудив у Приватбанку 22 мільйони
Господарський суд Києва частково задовольнив позов Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського проти Приватбанку та стягнув з банку 21,85 млн гривень боргу за кредитом рефінансування.
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 17 грудня.
Кошти з Приватбанку стягнули в межах мирової угоди, яку завод уклав з Національним банком.
У судових матеріалах йдеться, що до націоналізації Приватбанку завод виступив поручителем за кредитом рефінансування, який Нацбанк видав Приватбанку.
У якості застави завод передав НБУ вагони та тепловози вартістю 40 млн грн. Після націоналізації НБУ хотів повернути борг за кредитом рефінансування, тому звернувся до поручителя і вже готовий був продати заставлене майно.
Нагадаємо:
У серпні 2019 року Госпсуд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між Нацбанком та АТ "Нікопольський завод феросплавів", що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку.
У листопаді 2019 року АТ "Нікопольський завод феросплавів", який є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями Приватбанку, погодився виплатити частину своєї заборгованості.
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