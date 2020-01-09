У Мінцифрі пропонують створити єдиний податок в 4-7% для IT-компаній

Міністерство цифрової трансформації пропонує створити єдиний податок для юридичних осіб в IT-сфері без обмеження обігу на рівні 4-7%.

Про це у Facebook заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.



"... вважаємо це найкращою ідеєю, яка дозволить буквально створити індустрію, в які буде працювати не 200 тисяч юридично не пов’язаних між собою ФОПів, а повноцінні прозорі компанії.

Відповідно до цього режиму юридичні особи-експортери послуг сплачуватимуть єдиний податок, та буде податковим агентом для співробітника, сплачуючи 2 ЄСВ та військовий збір", - написав Борняков.

За словами Борнякова, зараз обговорюються такі вимоги до тих, хто приєднується до такого режиму:

- компанія із кількістю співробітників більше 10

- частка експорту у прибутку — більше 75%

- частка зарплатного фонду у собівартості — більше 75%,

- середня зарплатня — не менше 5 мінімальних ЗП

Ефект, який очікується від нововведення:

- легальні умови праці для галузі

- зробить галузь привабливішою для інвестицій, створивши прозору зрозумілу корпоративну структуру

- створить рівні конкурентні умови

- створить умови для експорту інших сервісів

За словами Борнякова, нова модель не збільшить податкового навантаження для компаній.

"Водночас модель зберігає механізм забезпечення соціальних гарантій працівників та не збільшує податкового навантаження та адміністрування. Адже з одного боку для ІТ-компаній вводиться податок та звітність, а з іншого — ми скасовуємо низку податків для працівників", - пише замміністра.

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Економічна правда