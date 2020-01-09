Стало відомо, скільки принесе українській економіці транзит газу

Продовження транзиту російського газу до Європи через газотранспортну систему України принесе економіці додаткові 2% ВВП на рік, сумарний позитивний ефект, без доходу від транзиту, становитиме 150 мільядрів гривень.

Про це повідомив голова Оператора газотранспортної системи Сергій Макогон під час прес-брифінгу 9 січня.

"За нашими розрахунками, макроекономічний вплив нового контракту на транзит газу складе близько 2% ВВП", — повідомив Макогон.

Також голова ОГТСУ зазначив, що сумарний позитивний ефект від транзиту газу протягом п’яти років становитиме майже 150 млрд грн.

"Ми порахували, що сумарний позитивний ефект на економіку протягом п'яти років, крім дохідної частини від самого транзиту, становитиме майже 150 млрд грн", - сказав він.

Нагадуємо:

Після тимчасового зниження транзиту до 35-45 мільйонів кубометрів на добу, транзит російського газу територією України поступово виходить на заплановані обсяги в 100 мільйонів кубометрів на добу.



Як раніше заявляв виконавичй директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко гарантований дохід від транзиту газу з РФ становитиме 7,2 мільярда доларів за 5 років.