Новини 9 грудня: Порошенко, який переписав ще один бізнес на сина, Укрбуд, Boeing з мільйоном посилок

Про Укрбуд. На добудову всіх житлових комплексів, які будувалися компанією "Укрбуд Девелопмент", необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Про Boeing з мільйоном посилок. "Укрпошта" прийняла в аеропорту Бориспіль борт Боїнг 747 з майже мільйоном посилок з "чорної п’ятниці".

Про Порошенка, який переписав ще один бізнес на сина. П'ятий президент Петро Порошенко вийшов із засновників агропромислової компанії "Укрпромінвест-Агро", її кінцевим бенефіціаром став його старший син Олексій.

Про електробайк Xiaomi за 400 доларів. Китайська компанія Xiaomi випустила новий компактний електровелосипед Qicycle Electric вартістю в 425 доларів, він розгоняється до 25 кілометрів на годину та заряджається 3,5 години.

Про інфляцію. У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

Про відокремлення ГТС. Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким операція з передачі ГТС України від "Нафтогазу" до нового "Оператора ГТС" звільняється від сплати ПДВ - цей закон був останнім кроком, необхідним для завершення процесу анбандлінгу "Нафтогазу".

Про нову митницю. 8 грудня оновлена митна служба, яка прийшла на заміну Державній фіскальній службі, офіційно розпочала свою роботу.

Про борг Януковича. Верховний суд Великої Британії 9 грудня розпочав розгляд апеляції РФ щодо рішення суду попередньої інстанції про так званий "борг Януковича" - 3 мільярди доларів, які Росія надала Україні наприкінці 2013 року.

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Що насправді сталося з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Як один з найбільших гравців столичного ринку нерухомості опинився біля прірви, що цьому передувало і чим ця історія може закінчитися для тисячі інвесторів. (рос)