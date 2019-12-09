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"Борг Януковича": Верховний суд Британії почав розгляд апеляції РФ

Понеділок, 9 грудня 2019, 13:14

Верховний суд Великої Британії 9 грудня розпочав розгляд апеляції РФ щодо рішення суду попередньої інстанції про так званий "борг Януковича" - 3 мільярди доларів, які Росія надала Україні наприкінці 2013 року.

Про це повідомляється на сайті суду.

Компанія The Law Debenture Trust Corporation plc, яка представляє інтереси Росії, не погоджується з рішенням апеляційного суду про розгляд справи за повною процедурою. У суді зазначили, що це рішення було прийнято у відповідь на апеляцію України.

У тому рішенні, зокрема, суд погодився, що у видачі Україні 3 мільярдів доларів у 2013 році був політичний мотив. Враховуючи це, суд відправив розгляд справи про "борг Януковича" на повторне слухання.

Рішення суду у цій справі очікується 12 грудня.

Нагадаємо:

29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

14 вересня 2018 року Апеляційний суд Англії задовольнив апеляційну скаргу України на вердикт Високого суду Лондона у справі про борг Києва перед Москвою в розмірі 3 мільярда доларів.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню після низки причин.

Серед них: порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур під час випуску єврооблігацій, а також тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.

Пізніше міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив про готовність Росії обговорювати з іншими країнами питання боргу України в розмірі 3 мільярдів доларів.

Економічна правда

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Янукович Росія борг
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