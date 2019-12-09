Зеленський підписав останній закон, необхідний для відокремлення ГТС

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким операція з передачі ГТС України від "Нафтогазу" до нового "Оператора ГТС" звільняється від сплати ПДВ - цей закон був останнім кроком, необхідним для завершення процесу анбандлінгу "Нафтогазу".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Крім того, згідно з документом, тимчасово, до 1 січня 2021 року, не вважаються постачанням товарів (послуг) операції з надання (передачі) та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

15 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про анбандлінг "Нафтогазу" – відокремлення транспортування природного газу від його видобування та постачанні.

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Економічна правда