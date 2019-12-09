Порошенко переписав на сина аграрний бізнес

П'ятий президент Петро Порошенко вийшов із засновників агропромислової компанії "Укрпромінвест-Агро", її кінцевим бенефіціаром став його старший син Олексій.

Про це свідчать дані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Серед засновників "Укрпромінвест-Агро" значаться Євген Саєнко, Олексій Порошенко (кінцевий бенефіціарний власник) та ТОВ "Прайм Інвестментс".

Олексій Порошенко отримав контроль над "Укрпромінвест-Агро" через CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. і Roshen Group S.a.r.l.

Зміна власників відбулася 31 жовтня.

Агропромислова компанія "Укрпромінвест-Агро" спеціалізується на вирощуванні сільгосппродукції, виробництві цукру і борошна та тваринництві. Земельний банк - 120 тисяч гектарів в шести областях України.

Олексій Порошенко також став бенефіціаром ТОВ "Група Агропродінвест", засновником якої є "Укрпромінвест-Агро", а також низки підприємств, які входять до групи, - ПрАТ "ПК Поділля", ТОВ "ПК Зоря Поділля", ТОВ "Вінницький комбінат хлібопродуктів №2", агрофірма "Дніпроагролан", АФ "Іванківці", ТОВ "Мас-Агро", ТОВ "Правобережне" і ТОВ "Прогрес-НТ".

Раніше власником цих активів був Петро Порошенко.

Нагадаємо:

Центрально-європейська кондитерська компанія, бенефіціаром якої є син п'ятого прездента України Олексій Порошенко, купила 9,92% акцій Міжнародного інвестиційного банку.

Раніше корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що колишній президент України і нардеп Петро Порошенко перереєстрував частину свого кондитерського бізнесу Roshen на старшого сина Олексія.

Економічна правда