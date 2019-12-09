Державна митна служба офіційно розпочала роботу

8 грудня оновлена митна служба, яка прийшла на заміну Державної фіскальної служби, офіційно розпочала свою роботу.



Про це повідомив очільник митниці Макс Нефьодов у Facebook.

"Сьогодні о 00:00 офіційно запустилась Нова митниця. Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде справді працювати для платників податків.

Але нам вдалось не допустити потрапляння більш ніж 500 найбільш "сумнівних" керманичів до лав нової ДержМитСлужби, скоротити кількість митниць з 26 до 16 та забезпечити майже непомітний для користувачів перехід від одного держоргану до іншого", - написав він 8-го грудня.



Нефьодов розповів як відбувався запуск та подякував Державній податковій за допомогу.



"Вже о 00:03 була оформлена перша експортна декларація на вантаж в Аккермані, який зайшов о 23:49 ще в ДФС. Ну і опівночі був оформлений перший рейс в Борисполі.

Всю ніч чатік керівництва держмитслужби нагадував вулик. В.о. керівники митниць об‘їжджали пости, аби переконатись, що проблем немає. В центральному апараті була виведена на роботу група, яка розбирала всі складні випадки. Я вдячний команді, яка забезпечила цей запуск, ви реально молодці!

Окрема подяка ІТ-департаменту за перекомутацію системи по всій країні і Державна податкова служба за одночасний перевипуск тисяч ЕЦП для наших співробітників", - підкреслив Нефьодов.

Нефьодов наголосив що в роботі оновленої служби ще залишаються окремі випадки, які потребують доопрацювання та анонсував конкурси на нові посади в ДМС.



"Ще залишаються точкові питання, які розгрібемо за тиждень - місця доставки, окреми випадки транзиту, особливості роботи залізниці. Але в цілому все добре, працюємо далі.

Наразі до штату ДержМитСлужби переведено більше 50% працівників і цей процес буде продовжуватись в грудні. В грудні ж стартуємо конкурси, аби замістити тих, кого звільняємо", - заявив голова митної служби.

Нагадаємо, що 15 листопада Державна митна служба зареєструвала юридичні особи усіх 16 митниць та призначило в.о. для кожної з них.

Раніше очільник Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що з запуском нової митниці буде звільнено понад 500 найбільш одіозних працівників митниці.

Економічна правда