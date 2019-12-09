Xiaomi випустила електровелосипед за 400 доларів

Китайська компанія Xiaomi випустила новий компактний електровелосипед Qicycle Electric вартістю в 425 доларів, він розгоняється до 25 кілометрів на годину та заряджається 3,5 години.

Про це повідомляє ITC з посиланням на Gizmochina.

Qicycle Electric, візуально нагадує попередній велосипед бренду - Qicycle EF1, проте в плані характеристик є більш "просунутим": так, його 20-дюймові колеса, на відміну від 16-дюймових коліс попередника, краще підходять для складних дорожніх умов.

На велосипеді є невеликий дисплей, на якому відображається основна інформація, включаючи передачу, швидкість і заряд акумулятора, також в рульову стійку інтегрована передня фара, а задній червоний ліхтар спалахує автоматично при натисканні гальма.

Яскравість підсвічування дисплея регулюється за допомогою світлочутливого датчика.

З лівого боку керма розташовані кнопка включення велосипеда, кнопка подачі звукового сигналу і тумблер перемикання передач, праворуч від керма знаходяться гальмівна ручка і поворотний перемикач, що дозволяє переводити велосипед в один з трьох режимів роботи.

Батарея на 5,2А·год повністю прихована в горизонтальній трубі рами, як і проводка, так що зовні електровелосипед нагадує звичайний.

Заряджається акумулятор від звичайної розетки за 3,5 години, інтерфейс зарядки розташований трохи нижче задньої фари.

Електромотор в ступиці заднього колеса розганяє байк до 25 км/год.

В цілому передбачено три режими роботи велосипеда: повністю електричний, допомога в педалюванні або з відключеним електромотором. Також у новинки є дві передачі.

На передньому колес встановлений гальмо обтискання, і китайські інженери запевняють, що цього достатньо: гальмівний шлях на швидкості 20 км/год не перевищує трьох метрів.

Що стосується дальності пробігу електричного байка, то, за даними Xiaomi, на одній зарядці можна проїхати 40 км, але в якому режимі потрібно крутити при цьому педалі - не уточнюється.

Рама Qicycle Electric виконана з алюмінієвого сплаву 6061, що і новий велосипед не буде таким же легким, як вироби з карбону.

Але головний козир Xiaomi в цьому випадку - ціна. У Китаї новинка обійдеться всього в 2999 юанів ($ 425).

Найближчим часом виробник обіцяє виставити Qicycle Electric на фірмовому китайському маркетплейсе Xiaomi Youpin, і поки неясно, коли електровелосипед можна буде купити за кордоном.