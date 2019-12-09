Інфляція у річному вимірі сповільнилась до 5,1% — Держстат

У листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% у порівнянні з попереднім місяцем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що найбільше у листопаді 2019 року ціни впали на фрукти - на 4,4% за місяць. Ціни на цукор зменшились на 2,5%, рибу та м'ясо - на 0,7-1%.

Ціни на одяг зменшились на 1,1%, на взуття - на 1,9%.

Житлово-комунальні послуги за місяць подрожчали на 2,8% через зростання ціни газу на 12,7%. Вартість електрики для населення не змінилась, а ціни на водопостачання зросли на 0,6%.

Нагадаємо:

У жовтні 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем, але у річному вимірі інфляція сповільнилась до 6,5%.

Економічна правда