"Укрпошта" прийняла Боїнг 747 з мільйоном посилок з "чорної п’ятниці"

5 грудня "Укрпошта" прийняла в аеропорту Бориспіль борт Боїнг 747 з майже мільйоном посилок з "чорної п’ятниці", близько 100 працівників топ-менеджменту і апарату центрального офісу допомагали відсортовувати отримання.



Про це у Facebook написав очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"У четвер, ми прийняли в Борисполі борт Боїнг 747 з майже мільйоном посилок на борту, як наслідок вдалих продажів чорної п'ятниці. По-перше, це круто, що наша міжнародна команда уможливила такі обсяги і на експорт і на імпорт. По-друге, зрозуміло, що такі обсяги обробити в звичайному режимі практично неможливо, особливо поки немає автоматизації.

...На ці вихідні близько 100 співробітників топ менеджменту і апарату центрального офісу вийшли сортувати посилки. Це було суто добровільно, і я хочу щиро подякувати колегам за їх участь. Я чим зміг, також допоміг і навіть злегка попрацював постачальником піци, для відновлення після зміни", - написав Смілянський.

Очільник "Укрпошти" розповів що відсортовувати відправлення будуть протягом усього тижня, а також розповів про досягнення у цьому.

"Протягом усього цього тижня волонтери з центрального офісу і Київської дирекції, а також залучені компанії з аутсорсингу, продовжать допомагати розбирати завали, а колеги в Полтаві, Одесі та Львові через перенаправлення потоків допоможуть це зробити ефективніше.

Чого вже домоглися: експорт - дрібні пакети обробляємо день в день, посилки - 2-3 дні. Імпорт: прості посилки і листи також в графіку, працюємо над скороченням відставання по реєстрованим і експрес", - резюмував Смілянський.

Економічна правда