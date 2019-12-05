Переговорів по транзиту газу 5 грудня не буде — Міненерго

У Міністерстві енергетики і захисту довкілля України заявили, що анонсованих на 5 грудня тристоронніх переговорів про укладення новго контракту на тразит російського газу через Україну не буде.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Дата переговорів не підтверджена", - зазначили у відомстві.

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Нагадаємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.