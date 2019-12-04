У Нафтогазі успішно оцінили слухання суду, щодо сплати Газпромом мільярдних штрафів

У Нафтогазі успішно оцінили слухання суду у Амстердамі, щодо сплати Газпромом 3 мільярдів доларів.

Про це заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко у Facebook.

"Закінчили слухання в Амстердамі щодо визнання та примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаю, за цим рішенням Газпром наразі нам має сплатити близько 3 млрд. дол.

Наша оцінка - слухання пройшли успішно для нас, і тому ми очікуємо на позитивне рішення суду, яке дозволить нам приступити до реалізації активів Газпрому, які ми до цього успішно заарештували", - пише Вітренко.

За його словами, суд визначив очікувану дату винесення рішення на 25 лютого 2020 року.

Нагадаємо:

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.



Нещодавно міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що наступний раунд переговорів щодо контракту на транзит газу з РФ може відбутися вже 5 грудня.

Також він наголосив, що Україна в переговорах щодо продовження транзиту та відновлення прямих постачань газу з РФ підкреслює важливість компенсації боргів "Газпрому" за Стокгольмським арбітражем.