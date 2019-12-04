Новини 4 грудня: заборона повернення Приватбанку Коломойському, покращення для ФОПів, імпорт електрики з РФ

Про покращення для ФОПів. У Верховній Раді зареєструють законопроєкт, який спростить взаємодію з податковою - йдеться, зокрема, про скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ.

Про інфляцію. Інфляція в Україні до кінця 2019 року може знизитись до 6% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

Про перший брендований маршрут Flixbus. Найбільший європейський автобусний перевізник FlixBus назвав перший український маршрут, на якому будуть працювати автобуси у фірмовій лівреї компанії. Це напрямок Одеса-Пльзень (Чехія).

Про заборону повернення Приватбанку Коломойському. Законопроєкт, який заборонить колишнім власникам отримувати назад банки буде готовий до кінця року, але його скоріше за все не встигнуть зареєструвати в парламенті.

Про зайнятість українців. Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що найбільша кількість українців працює у сфері торгівлі - 3,65 мільйона осіб.

Про вплив Коломойського на ринок бензину. Після зміни влади позиції Ігоря Коломойського на ринку нафтопродуктів посилились - компанії олігарха почали вигравати тендери найбільших споживачів дизельного пального в Україні.

Про імпорт електрики з РФ. Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про зміни до закону про ринок електроенергії, який, зокрема, забороняє імпорт електроенергії із РФ за двосторонніми договорами.

Про важливість ринку землі. Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

Ви хочете знати більше?

Ціна на газ зміниться: що за новий інструмент придумав уряд і як він дозволить економити

З 1 січня в Україні діятиме пропозиція "контракт на майбутнє", яка дозволить застрахувати "газові" ризики до кінця опалювального сезону. ЕП разом з Мінекоенерго та "Нафтогазом" відповідає на головні питання споживачів.

Чому ОСББ важливе для енергоефективності і як уряд може допомогти спільноті

Енергоефективність житлового сектору тісно пов'язана зі створенням ОСББ: державний Фонд енергоефективності надає підтримку лише об'єднанням співвласників. ЕП вирішила з'ясувати, які проблеми стоять перед ОСББ-спільнотою і що може зробити уряд для їх вирішення.