У Кабміні хочуть скасувати книгу обліку для ФОПів, які не платять ПДВ

У Верховній Раді зареєструють законопроєкт, який спростить взаємодію з податковою - йдеться, зокрема, про скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Сьогодні разом з Ярослав Железняк (перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики - ред.) реєструємо законопроєкт, який дещо спростить взаємодію з податковою.

Із найцікавішого — скасування книги обліку для ФОПів, які не є платниками ПДВ. Про цю книгу під постом, де я проводив опитування, згадували чи не найчастіше", - повідомив він.

За словами Дубілета, на цьому тижні зібрали "чи не рекордну кількість підписів за цей законопроєкт від депутатів з усіх фракцій".

Читайте також: Без книги обліку та з електронними листами: 5 кроків до кращого кабінету платника податків

Нагадаємо:

74% українців підтримують нові закони про касові апарати, які зобов'язують навіть малі підприємства та ФОП видавати фіскальні чеки покупцям.

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які зобов’язують ФОПів використовувати касові апарати та дають можливість отримати кешбек з покупки у разі невідповідності чеку.

За новим законом, ФОПи 2, 3 та 4 груп зобов’язуються використовувати реєстратори розрахункових операцій (іншими словами касові апарати - ЕП), у тому числі у вигляді додатків на смартфон, чи комп’ютер.

Як зазначається в документі, Податкова служба безкоштовно надасть бізнесу програмний РРО, який називається "E-Receipt" (е-Чек - електронний чек). Скачати і протестувати додаток можно з веб-сторінки податкової. Також можна створити власну програму і внести її в реєстр податкової.

Разом з новим РРО вводиться електронний чек, який можна буде видавати замість паперового. Клієнт може отримати чек у свій месенджер, або відсканувати QR-код з пристрою продавця-підприємця.



Якщо підприємець видав покупцю повністю, або частково не фіскалізований чек хоча б на один товар, дорожчий за 850 грн, покупець може написати скаргу в Податкову і отримати "кешбек" в размере 150% від вартості товару.

Частину цього штрафу отримує сам покупець, а іншу частину - держава.

Якщо чек не був виданий взагалі - підприємець отримує штраф 850 грн за перше порушення, і не менше 1700 грн за наступне.

Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.

Рекомендуємо почитати: ФОПам приготуватися. 16 головних інновацій законів про касові апарати (РРО) та "кешбек"

Економічна правда