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Нацбанк прогнозує зниження інфляції до 6% до кінця року

Середа, 4 грудня 2019, 12:04

Інфляція в Україні до кінця 2019 року може знизитись до 6% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

Про це на форумі заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо сильний дезінфляційний тренд. На кінець року очікуємо інфляцію близько 6% - це трохи вище, ніж наш коридор 5% +/- 1 процентний пункт.

Але насправді є шанс, що ми потрапимо в цей коридор, оскільки бачимо дуже сильне зниження інфляції", - сказав Чурій.

"У наступному році ми вважаємо, що інфляція буде перебувати в межах цього коридору 5% +/- 1 п.п.", - додав він.

За його словами, згідно з базовим сценарієм, облікова ставка може знизитися до 9% у кінці 2020 року та до 8% до кінця 2021 року.

Нагадаємо:

За даними Держстату, у жовтні 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем, але у річному вимірі інфляція сповільнилась до 6,5%.

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інфляція Нацбанк

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