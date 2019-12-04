Коломойський збільшив свій вплив на ринку нафтопродуктів

Після зміни влади позиції Ігоря Коломойського на ринку нафтопродуктів посилились - компанії олігарха почали вигрвати тендери найбільших споживачів дизельного пального в Україні.

Про це йдеться у статті УП "Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив".

"Після виборів у конкурентів "Привата" явно почалися проблеми. Без перебільшення головною подією року на ринку стала зупинка нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс", через який в Україну постачалося до 40% дизеля. В народі його називають "трубою Медведчука".

Зупинка труби стала ударом по групі Wexler бізнесмена Петра Белза – він один з найпотужніших гравців на ринку та прямий конкурент олігарха. Саме Wexler був найбільшим імпортером трубопровідного дизеля. Так, за перші чотири місяці 2019 року компанія прокачала по трубі 270 тисяч тонн дизеля із загального обсягу в 645 тисяч тонн", - йдеться у статті.

Зазначається, що зупинка імпорту через трубу "Прикарпатзахідтрансу" сталася після запровадження з 1 серпня спецмита у 3,75% (з 1 жовтня – 4%), до якого доклався нардеп Андрій Герус.

Через місяць імпортери заявили, що мито начебто "вбило економіку" таких постачань, і відмовилися від прокачування ресурсу за цим напрямком.

"Сам Герус неодноразово стверджував, що Коломойський до запровадження мит не має жодного відношення. Навіть навпаки, олігарх начебто виступав проти цієї ініціативи, оскільки його структури щомісяця купували до 10 тис. тонн дешевого російського ресурсу, що в масштабах ринку є доволі скромним обсягом.

"Приват" намагався використати зупинку труби для збільшення переробки на своєму "Кременчуцькому НПЗ", однак поки ця спроба успіхом не увінчалася. Проте можна чітко простежити вигоду олігарха у портах", - йдеться у матеріалі.

Підкреслюється, що зупинка труби дозволила "Привату" суттєво збільшити імпорт дизеля морським транспортом і за підсумками жовтня увійти до п'ятірки найбільших імпортерів.

Крім цього, група "Приват" контролює найбільші нафтоперевалочні потужності в Одесі та Чорноморську, чим скористалася сповна.

За даними "Консалтингової групи А-95", за серпень-жовтень 2018-го через підконтрольну "Привату" Одеську перевалку імпортували 11 тис тонн дизпалива, тоді як за аналогічний період цього року - уже 120 тисяч тонн.

Також зазначається, що паралельно почали з'являтися проблеми на інших перевалках, які перебувають поза контролем групи Коломойського: після виборів з різних причин по черзі зупиняли свою роботу нафтоперевалочні комплекси у Херсоні, Миколаєві та Південному.

Крім цього, компанії Коломойського почали подаватися на тендери найбільших споживачів дизпального в Україні, серед яких - Укрзалізниця і Міноборони. Зокрема, 3 серпня УЗ підписала з приватівцями перший контракт на постачання ДП.

"Наразі компанії Коломойського продовжують випробовувати вдачу на паливних тендерах Міноборони, "Укрзалізниці" та Нацполіції, та часто виграють. За часів Порошенка олігарх у вигнанні не міг і мріяти про таке", - йдеться у статті.

Читайте детальніше у матеріалі: Чотири війни Коломойського. Як олігарх повертає свій вплив

Економічна правда