Flixbus відкрив перший український "брендований" маршрут

Найбільший європейський автобусний перевізник FlixBus назвав перший український маршрут, на якому будуть працювати автобуси у фірмовій лівреї компанії. Це напрямок Одеса-Пльзень (Чехія).

Про це на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор компанії в Польщі і Україні Міхал Леман, передає ЦТС.

lowcost.ua

Партнером FlixBus стала компанія Regabus, яка працює на ринку з 1994 року і спеціалізується на перевезеннях між Україною та Чехією.

По маршруту автобус буде проїжджати такі міста як Тернопіль, Львів, Краків і Прага.

ЦТС

Перший виїзд відбудеться вже 11 грудня. Продаж квитків стартує сьогодні, 4 грудня. У період розпродажу ціна квитків на маршруті Одеса-Пльзень складе від 99 грн.

Перевезення здійснюватимуться трьома брендованими автобусами Setra 2014-2015 років випуску.

ЦТС

Перевезення в автобусах у фірмовій зеленій лівреї і з відповідним брендування FlixBus означають, що згідно з політикою компанії, автобуси повинні відповідати всім стандартам європейського FlixBus.

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