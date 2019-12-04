У Мінекономіки розповіли, у яких галузях зайнято найбільше українців
Середа, 4 грудня 2019, 11:02
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що найбільша кількість українців працює у сфері торгівлі - 3,65 мільйона осіб.
Про це він написав у Facebook, посилаючись на дані Держстату.
Міністр зазначив, що у сільському (і лісовому та рибному) господарствах зайнято 2,93 мільйона українців, у промисловості - 2,42 мільйона.
"Найменше людей працює у сфері інформації та телекомунікації - 280 300 осіб", - додав Милованов.
Нагадаємо:
Раніше Милованов повідомив, що найнижча середньомісячна заробітна плата - у Чернівецькій області (7 885 гривень).
Економічна правда
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