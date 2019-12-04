У Мінекономіки розповіли, у яких галузях зайнято найбільше українців

Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що найбільша кількість українців працює у сфері торгівлі - 3,65 мільйона осіб.

Про це він написав у Facebook, посилаючись на дані Держстату.

Міністр зазначив, що у сільському (і лісовому та рибному) господарствах зайнято 2,93 мільйона українців, у промисловості - 2,42 мільйона.

"Найменше людей працює у сфері інформації та телекомунікації - 280 300 осіб", - додав Милованов.

Нагадаємо:

Раніше Милованов повідомив, що найнижча середньомісячна заробітна плата - у Чернівецькій області (7 885 гривень).

Економічна правда