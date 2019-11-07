У Мінекоенерго говорять, що закон про ринок електроенергії працює у спотвореному вигляді



Радник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ілля Полулях заявив, що прийнятий в квітні 2017 року Закон "Про ринок електроенергії" сьогодні працює в сильно спотвореному вигляді.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо хтось прочитає спочатку закон, а потім побачить реальність, він просто не зрозуміє, що відбувається", - сказав він.

За його словами, спочатку закладена в закон мета запуску конкурентного ринку електроенергії пізніше була сильно викривлена прийнятими урядом і регулятором підзаконними актами.

Полулях, зокрема, навів у приклад затверджений Кабінетом міністрів механізм ПСО (покладання спеціальних обов'язків), яким на державні НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" покладено спецобов'язки продавати значну частку свого виробітку за фіксованою низькою ціною.

Він зазначив, що при розробці закону про новий ринок електроенергії одним із завдань було виключення можливості адміністративного чи корупційного впливу продавати вироблену державними компаніями електроенергію дешево.

"Але фактично змусили адміністративним шляхом. Є купа викривлень, і вони змінюють всю систему. Якщо ми говоримо про спецобов'язки "Енергоатому" продавати 90% виробництва, то це не правильно, це заважає створити ліквідний ринок", - зазначив радник міністра.

Нагадуємо:

Нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.

Не дивлячись на це, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки було не зрозуміло, як саме він буде функціонувати. Однак не дивлячись на всі застереження, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня.

А вже 4 липня металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

У липні 2019 року вартість електроенергії для "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем, що негативно зазначається на собівартості продукції підприємства.



У жовтні Верховна Рада зареєструвала чотири законопроекти про внесення зміни до Закону "Про ринок електричної енергії".



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Економічна правда