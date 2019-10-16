Нардепи хочуть внести зміни на ринку електроенергії

Верховна Рада зареєструвала чотири законопроекти про внесення зміни до Закону "Про ринок електричної енергії".

Про це написала експерт Проекту енергетичної безпеки USAID Світлана Голікова на своїй сторінці у Facebook.

"Дивна історія з проектами законів, що пропонують зміни до Закону "Про ринок електричної енергії". Спочатку їх було два: №2233 про регулювання прайс-кепів до 2023 року і №2236 про скасування т.з. "8-ої поправки" стосовно імпорту електроенергії. Текст першого чекали ледь не тиждень, звинувачуючи обмежені технічні можливості секретаріату Ради. Тепер маємо по два альтернативних проекти 2233 (1-2) та 2236 (1-2). Текстів немає", - написала Голікова.

Номери законопроектів - 2233-1 (автор - Вікторія Гриб), 2233-2 (автори - Михайло Бондар та ін.), 2236-1 (автори - Олексій Кучеренко та ін.), 2236-2 (автори - голова комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус та ін.).

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Нагадуємо:

Нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.

Не дивлячись на це, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки було не зрозуміло, як саме він буде функціонувати. Однак не дивлячись на всі застереження, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня.

А вже 4 липня металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

У липні 2019 року вартість електроенергії для "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем, що негативно зазначається на собівартості продукції підприємства.

Економічна правда