Новини 26 листопада: затримання митників, 5-гривнева монета, доля російського газу

Про долю російського газу. Російський газ за продовження після 1 січня 2020 року транзиту через територію України за відсутності нового контракту закачуватиметься до українських підземних сховищ газу до моменту документального оформлення.

Про зміцнення гривні. 26 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,02 – 24,03 гривні за долар, а на закритті – 23,97-24,00.

Про затримання митників. Детективи національного антикорупційного бюро затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського, а також 10 осіб за підозрою у порушенні митного законодавства, серед затриманих 7 співробітників органів митного контролю.

Про зменшення ціни на газ. Уряд знизить ціну на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) на 7% у порівнянні з минулим роком.

Про введення в обіг 5-гривневої монети. Національний банк з 20 грудня 2019 року вводить на заміну паперових банкнот монети номіналом 5 гривень, та починає оновлення банкнот номіналом 50 та 200 гривень.

Про думку Зеленського щодо транзиту газу. Президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно домовитися про підписання нового довгострокового договору про транзит російського газу в Європу через Україну.

Про знижку на газ. Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ "Газпрому" при ймовірних прямих поставках в Україну з 2020 року будуть "вилучатися" та направлятися на реалізацію соціально важливих заходів.

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