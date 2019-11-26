Без нового контракту російський газ, буде закачуватися як "газ невизначеного власника" — Вітренко

Російський газ за продовження після 1 січня 2020 року транзиту через територію України за відсутності нового контракту закачуватиметься до українських підземних сховищ газу до моменту документального оформлення.



Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Facebook.

"Газ без документального оформлення, який буде заходити в Україну, закачуватиметься до підземних сховищ газу як "газ невизначеного власника", доки здійснюватиметься документальне оформлення цього газу", - написав він.

Нагадаємо:

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

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Економічна правда