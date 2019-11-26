Нацбанк розповів, коли введуть в обіг монети номіналом 5 гривень

Національний банк з 20 грудня 2019 року вводить на заміну паперових банкнот монети номіналом 5 гривень, та починає оновлення банкнот номіналом 50 та 200 гривень, монети в 10 гривень з'являться з середини 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5, 10, 50 та 200 гривень попереднього зразка на оновлені банкноти та обігові монети.

Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами відповідних номіналів.

З 20 грудня 2019 року буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень.

Далі з 25 лютого 2020 можна буде побачити оновлені банкноти номіналом 200 гривень, а з середини наступного року в обіг буде введено монети номіналом 10 гривень.

Зважаючи на тривалість життя монет (близько 20-25 років), банкноти номіналами 5 та 10 гривень дадуть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень. Тривалість життя паперових грошей номіналами 5 та 10 гривень — 1-2 роки.



Банкноти номіналами 5 та 10 гривень попередніх років випуску у результаті природнього зношення будуть замінюватися в обігу монетами та оновленими банкнотами.

Нацбанк з міркувань безпеки вирішив оновити і дизайн банкноти номіналом 50 гривень, який був незмінним із 2004 року, і банкноти номіналом 200 гривень, яка залишалася без змін із 2007 року. В нових банконтах покращено рельєфність елементів друку, у тому числі елементу для людей з вадами зору.

Змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти

Крім того, на оновленій банкноті номіналом 200 гривень, як і на банкнотах нового покоління номіналами 100, 500 і 1000-гривень , використано два інноваційні захисні елементи.

Один з них – це оптично-змінний елемент SPARK, який виконаний у вигляді стилізованого зображення водяної лілії та має поступово змінювати колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Інший – "віконна" захисна стрічка, яка містить зображення номіналу та графічного знаку гривні. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект – змінюється напрям руху її фонового зображення.

Нагадаємо, що Національний банк з 1 жовтня вивів з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок та припинив поповнення готівки в обігу монетами номіналом 25 копійок, а з 25 жовтня ввів у обіг банкноту номіналом 1000 гривень.

Таким чином, номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 13 номіналів, доки в обігу перебуватимуть монети 25 копійок. Зрештою номінальний ряд гривні сягне найбільш оптимального розміру – 12 номіналів.

За світовим досвідом номінальні ряди мають у середньому 11-13 номіналів грошових знаків. Наприклад, 11 номіналів є в австралійського долара, 12 номіналів – у британського фунта стерлінгів та чеської крони, 13 номіналів – у швейцарського франка.



Економічна правда