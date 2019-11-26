Зеленський: Потрібно всім домовитися про підписання транзиту газу

Президент Володимир Зеленський вважає, що необхідно домовитися про підписання нового довгострокового договору про транзит російського газу в Європу через Україну.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок в Таллінні повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали питання (в телефонній розмові з Путіним в понеділок - ред.), що закінчується рік, і нам потрібно всім домовитися про підписання нового довгострокового газового договору, транзитного договору.

Для нас це є пріоритетом, і не тільки для України, це енергетична безпека для всієї Європи", - сказав він.



Нагадаємо, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що у разі підписання нової угоди про транзит з Газпромом, зважаючи на великі запаси газу у сховищах, ціна може стати однією з найдешевших за всю історію перемовин.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Читайте також: На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом"



Економічна правда