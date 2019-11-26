Ціна на газ для населення стане менше на 7% — міністр енергетики
Уряд знизить ціну на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) на 7% у порівнянні з минулим роком.
Про це на урядовому порталі повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель
"Уряд захищає людей від коливання ціни на газ взимку. Запаси, які є в газосховищах, та підготовка по інших видах палива дозволяють нам запропонувати так звану страхову ціну.
Ціну, яка навіть менша, ніж у попередньому кварталі 2019 року", - зазначив міністр.
Оржель підкреслив, що уряд захистить людей від коливань ціни на газ взимку.
Нагадаємо, Кабінет міністрів в найближчому часі планує ухвалити рішення про запровадження страхової ціни на газ для населення, яка діятиме з 1 січня 2020 року.
Економічна правда
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