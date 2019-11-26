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Ціна на газ для населення стане менше на 7% — міністр енергетики

Вівторок, 26 листопада 2019, 13:28

Уряд знизить ціну на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) на 7% у порівнянні з минулим роком.

Про це на урядовому порталі повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель 

"Уряд захищає людей від коливання ціни на газ взимку. Запаси, які є в газосховищах,  та підготовка по інших видах палива дозволяють нам запропонувати так звану страхову ціну.

Ціну, яка навіть менша, ніж у попередньому кварталі 2019 року", - зазначив міністр.

Оржель підкреслив, що уряд захистить людей від коливань ціни на газ взимку. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів в найближчому часі планує ухвалити рішення про запровадження страхової ціни на газ для населення, яка діятиме з 1 січня 2020 року.

Економічна правда

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