Ціна на газ для населення стане менше на 7% — міністр енергетики

Уряд знизить ціну на газ для населення на опалювальний період (до 1 травня) на 7% у порівнянні з минулим роком.

Про це на урядовому порталі повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель

"Уряд захищає людей від коливання ціни на газ взимку. Запаси, які є в газосховищах, та підготовка по інших видах палива дозволяють нам запропонувати так звану страхову ціну.

Ціну, яка навіть менша, ніж у попередньому кварталі 2019 року", - зазначив міністр.

Оржель підкреслив, що уряд захистить людей від коливань ціни на газ взимку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів в найближчому часі планує ухвалити рішення про запровадження страхової ціни на газ для населення, яка діятиме з 1 січня 2020 року.

Економічна правда