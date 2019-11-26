У разі прямих поставок із РФ знижку на газ можуть направити на субсидії — міністр

Кабінет міністрів може розробити механізм, згідно з яким потенційні знижки на газ "Газпрому" при ймовірних прямих поставках в Україну з 2020 року будуть "вилучатися" та направлятися на реалізацію соціально важливих заходів.

Про це у понеділок під час презентації запланованих на 2019-2020 роки змін у сфері енергетики заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ресурс пропонуватимуть кінцевим споживачам за ринковою ціною, а різниця між нею і ціною зі знижкою, запропонованою "Газпромом", буде направлятися на реалізацію соціально важливих заходів, в тому числі на субсидування незахищених споживачів.

"Якщо ми будемо мати знижену ціну, - потенційно можливо, що у нас будуть прямі поставки зі знижкою зі сходу, - ми будемо намагатися забирати цю знижку, видавати в ринок ринкову ціну, а саму знижку використовувати через бюджет або через будь-які інші інструменти для покриття субсидій або інші соціально важливі заходи", - підкреслив міністр.

Водночас він не розповів подробиці такого плану, а також можливі механізми його реалізації.

Нагадаємо:

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Читайте також: На порозі газової війни: що буде, якщо не вдасться підписати транзит з "Газпромом"