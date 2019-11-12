Рада зробила крок до закону про зміни на ринку електроенергії

Парламент прийняв в першому читанні закон №2233 про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії"

Про це повідомляє офіційний портал Верховної Ради.

За це проголосували фракції "Слуга народу" , "За майбутнє" та "Опозиційна платформа за життя". Проти - фракція "ЄС" . Всі інши фракції утримались від голосування.



Законопроєктом пропонується:

- визначення додаткового джерела покриття частини витрат на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом та (або) за аукціонною ціною з урахуванням надбавки до них, встановленими відповідно до Закону України "Про альтернативні джерела енергії";

- уточнення складових розрахунку вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем;

- надання Регулятору права на період до 01 липня 2023 року встановлювати граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку для кожної торгової зони та приймати рішення про обов’язковість подання виробниками пропозицій (заявок) на продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед";

- надання Регулятору права на період до 01 квітня 2020 року встановлювати тариф на рівні собівартості на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у випадках передбачених рішенням Кабінету міністрів про покладання спеціальних обов’язків;



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Нагадуємо:

Нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.

Не дивлячись на це, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки було не зрозуміло, як саме він буде функціонувати. Однак не дивлячись на всі застереження, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня.

А вже 4 липня металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

У липні 2019 року вартість електроенергії для "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем, що негативно зазначається на собівартості продукції підприємства.

У жовтні Верховна Рада зареєструвала чотири законопроекти про внесення зміни до Закону "Про ринок електричної енергії".

Економічна правда