Ціни на електроенергію для промисловості знизились на 10% — бізнес–асоціація

Після запуску ринку електричної енергії ціни на неї в багатьох областях країни знизилися на 10-12%.

Про це йдеться у заяві Комітету з розвитку промисловості та інфраструктури Спілки українських підприємців.

"В Україні завжди були проблеми з монополізацією в енергетичній галузі. Це створювало і створює проблеми з конкурентоспроможністю промислових підприємств, які працюють в Україні", — йдеться в повідомленні.

"СУП уважно спостерігає за ситуацією і з радістю повідомляє, що за останні місяці ціни на електроенергію в багатьох областях України знизилися приблизно на 10-12%", — повідомили в бізнес-асоціації.

Там зазначили, що зниження цін на електроенергію є "першим кроком" у боротьбі за "конкуренцію за інвестиції". У СУП також наголосили на важливості покращення умов підключення до електроенергії.

Нагадуємо:

Нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня відповідно до норм закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Цей закон передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Документ мав дуже багато правок і обговорень. Так, в "Укренерго" заявляли, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости. У ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня. В Інвестиційній Раді теж заявили про небезпеку запуску нового ринку в заплановані терміни.

Не дивлячись на це, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".

13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки було не зрозуміло, як саме він буде функціонувати. Однак не дивлячись на всі застереження, ринок електроенергії таки запрацював, як і планувалося, 1 липня.

А вже 4 липня металургійна компанія "Інтерпайп" українського олігарха Віктора Пінчука заявила, що за два дні роботи нового ринку електроенергії ціна для промспоживачів зросла на 22%.

У липні 2019 року вартість електроенергії для "АрселорМіттал Кривий Ріг" зросла у середньому на 20% у порівнянні з червнем, що негативно зазначається на собівартості продукції підприємства.



У жовтні Верховна Рада зареєструвала чотири законопроекти про внесення зміни до Закону "Про ринок електричної енергії".

Рекомендуємо почитати: "Недоринок електроенергії": як бізнес оцінює головну енергетичну реформу країни

Економічна правда