Новини 27 серпня: інфраструктура у селах, оренда житла та гроші на їжу

Про "Укрзалізницю". Звільнений член правління УЗ каже, що поновлюється на посаді.

Про запаси газу. Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах до 17,8 мільярдів кубометрів.

Про дороги. Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати платним.

Про житло. В Україні орендувати трикімнатне житло дорожче, ніж будинок.

Про тендери. Міноборони скасувало тендер на 30 тисяч тонн авіапалива.

Про банки. Банки знову знизили ставки по депозитах.

Про інфраструктуру. В українських селах відремонтують 500 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.

Про інвестиції. Україна залучить 200 мільйонів доларів на прискорення інвестицій у сільське господарство.

Про гроші. Майже 46% коштів із карт українці витрачають на їжу.

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Радник з приватизації ОПЗ: Завод ризикує перетворитися на купу металобрухту

Чому західні фінансисти змінюють своє ставлення до України, коли Одеський припортовий завод може перейти в приватні руки і що держава може отримати від реалізації хімічного гіганта? В інтерв'ю з радником з приватизації, президентом Pericles Global Advisory Ребваром Берзінджі. (Укр)