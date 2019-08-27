Новини 27 серпня: інфраструктура у селах, оренда житла та гроші на їжу
Про "Укрзалізницю". Звільнений член правління УЗ каже, що поновлюється на посаді.
Про запаси газу. Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах до 17,8 мільярдів кубометрів.
Про дороги. Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати платним.
Про житло. В Україні орендувати трикімнатне житло дорожче, ніж будинок.
Про тендери. Міноборони скасувало тендер на 30 тисяч тонн авіапалива.
Про банки. Банки знову знизили ставки по депозитах.
Про інфраструктуру. В українських селах відремонтують 500 об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.
Про інвестиції. Україна залучить 200 мільйонів доларів на прискорення інвестицій у сільське господарство.
Про гроші. Майже 46% коштів із карт українці витрачають на їжу.
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Радник з приватизації ОПЗ: Завод ризикує перетворитися на купу металобрухту
Чому західні фінансисти змінюють своє ставлення до України, коли Одеський припортовий завод може перейти в приватні руки і що держава може отримати від реалізації хімічного гіганта? В інтерв'ю з радником з приватизації, президентом Pericles Global Advisory Ребваром Берзінджі. (Укр)
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