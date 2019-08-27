Майже 46% коштів із карт українці витрачають на їжу

У липні в мережі торгових терміналів Приватбанку українці витратили з банківських карт понад 20,8 мільярда гривень, із них 9,5 мільярда - на продукти харчування.

Про це повідомляє прес-служба державного банку.

Зазначається, що на другому місці за обсягами були витрати на кафе, ресторани та інші місця громадського харчування - 2,1 млрд грн.

Майже 10%, або 2 млрд грн, у липні українці витратили на меблі і товари для дому. Ще більш як 1,5 млрд грн - на одяг і взуття. У топ-5 витрат із карт українців також входять витрати на аптеки і медицину - 1,45 млрд грн.

У банку зазначили, що сьогодні мережа POS-терміналів банку налічує 200 тисяч пристроїв, тому така статистика є репрезентативною для всієї України.

"Ми цілеспрямовано переводимо України на безготівкові розрахунки. Це не тільки сучасно, але і зручно. 200 тисяч терміналів - наш новий рекорд, але зупинятися на ньому ми не збираємося", - підкреслили у Приватбанку.

Найбільше терміналів цієї фінустанови діє у продуктових магазинах і супермаркетах - майже 65 тис. Ще 30 тис. пристроїв функціонують у меблевих і ремонтних магазинах, 25 тис. POS-терміналів - у закладах харчування. У топ-5 найбільш безготівкових сфер увійшли також магазини одягу та взуття і аптеки.

Щомісяця клієнти банку здійснюють у POS-терміналах понад 100 мільйонів операцій, резюмували у прес-службі банку.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, на покупку продуктів харчування і безалкогольних напоїв у третьому кварталі 2018 року українці витрачали в середньому 44,5% своїх доходів.

Нагадаємо, середній сукупний грошовий дохід домогосподарства в Україні у III кварталі 2018 року становив 9,4 тисячі гривень на місяць.

Економічна правда