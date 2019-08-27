Україна залучить 200 мільйонів доларів на прискорення інвестицій у сільське господарство

Фото: Міністерство фінансів

Україна залучить 200 мільйонів доларів на прискорення приватних інвестицій у сільське господарство, що також сприятиме майбутньому відкриттю ринку землі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів

Угоду про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку 27 серпня підписали міністр фінансів Оксана Маркарова та директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен.

"Залучення позики дозволить створити та ввести у загальний доступ Державний аграрний реєстр, провести інвентаризацію земель державної власності та внести відомості про них до Державного земельного кадастру" - зазначили у Мінфіні.

Також планується створити методологію розробки планів землекористування для об'єднаних територіальних громад, провести супутникове картографування території України, посилити систему держконтролю на кордоні України з урахуванням вимог ЄС.

Ба більше, планується розробити та ввести в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпечність харчових продуктів і вимог ринків експорту, створити автоматизовану систему для оповіщення усіх сторін щодо змін у Державному земельному кадастрі, підвищити обізнаність власників та користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту.

"Сільське господарство й український агробізнес загалом – це одна з ключових точок для підвищення продуктивності виробництва, підтримки економічного розвитку, і збільшення темпів зростання ВВП, що особливо важливо для нас як для Міністерства фінансів, - сказала Маркарова.

Вона додала, що Україна потребує таких проєктів, зокрема, для підготовки земельної реформи і прозорого відкриття ринку землі.

Проект реалізують у рамках Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року, схваленої розпорядженням КМУ від 5 липня 2019 р. № 595. Він має на меті підтримати зусилля уряду України, зокрема Мінагрополітики, Мінрегіону, Мін‘юсту, Держгеокадастру, Держспоживслужби, спрямовані на створення сприятливого середовища для приватних інвестицій, зокрема малих і середніх підприємств, в секторі сільського господарства та агробізнесу.

Нагадаємо:

У першому півріччі 2018 року аграрні активи були номером один за привабливістю в очах інвесторів. Читайте детально про прогнози на майбутнє у публікації: Чому аграрії очолили інвестиційний бум.

Економічна правда