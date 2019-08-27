Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах до 17,8 мільярдів кубометрів

Україна з 4 квітня по 25 серпня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах трохи більше ніж удвічі (на 9,5 млрд кубометрів) - до 17,8 мільярдів кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", цей обсяг перевищує показник запасів 25 серпня 2018 року на 25%, 25 серпня 2017 року - на 22,6%.

Сховища країни 1-25 серпня поповнилися на 1,9 мільярдів кубометрів, що становить середньодобову закачування 77,8 млн кубометрів, тоді як в липні воно становило 74,4 млн кубометрів на добу.

Нагадаємо:

Станом на 21 серпня в українські підземні сховища закачали 17,4 мільярдів кубометрів газу.

Економічна правда