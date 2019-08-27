Україна збільшила запаси газу у підземних сховищах до 17,8 мільярдів кубометрів
Україна з 4 квітня по 25 серпня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах трохи більше ніж удвічі (на 9,5 млрд кубометрів) - до 17,8 мільярдів кубометрів.
Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз".
За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", цей обсяг перевищує показник запасів 25 серпня 2018 року на 25%, 25 серпня 2017 року - на 22,6%.
Сховища країни 1-25 серпня поповнилися на 1,9 мільярдів кубометрів, що становить середньодобову закачування 77,8 млн кубометрів, тоді як в липні воно становило 74,4 млн кубометрів на добу.
Нагадаємо:
Станом на 21 серпня в українські підземні сховища закачали 17,4 мільярдів кубометрів газу.
Економічна правда
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