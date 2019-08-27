Звільнений член правління УЗ каже, що поновлюється на посаді

Олександр Бужор

Колишній член правління "Укрзалізниці" Олександр Бужор поновлюється на роботі та вимагає виплатити зарплату за виконання трудових обов’язків.

Про це заявив адвокат Бужора Євген Воробей в листі, надісланому Економічній правді.

Так, адвокат повідомив, що всі 36 протоколів про адміністративне правопорушення, які стали формальною причиною для звільнення, практично за одне засідання суду скасовані як безпідставні.

"Обґрунтування просте – ні Бужор, ні інші члени правління або працівники АТ "Укрзалізниця" не підпадали під вимоги Закону України "Про запобігання корупції" стосовно обов’язку про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - заявив Воробей.

За словами адвоката, на запит юридичної служби Укрзалізниці Інститут держави та права Національної Академії наук у березні 2018 року дав роз’яснення щодо відсутності такого обов’язку.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів на засіданні 5 червня призначив нових членів правління АТ "Укрзалізниця".

До складу правління долучилися Франтішек Буреш, Марчін Сєлеєвський, Сергій Кушнір та Іван Юрик.

Желько Марчек та Ремігіуш Пашкевич продовжили роботу на займаних посадах.

Кількома днями раніше стало відомо, що Наглядова рада "Укрзалізниці" вирішила звільнити з посади двох членів правління компанії.

Мова йде про Сергія Михальчука та Олександра Бужора.

У серпні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 36 протоколів про адміністративні правопорушення щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані члена правління УЗ Олександра Бужора.

"Бужор, отримуючи дохід за місцем здійснення трудової діяльності, зобов'язаний був подавати відповідне повідомлення про отримання авансу і другої половини заробітної плати, оскільки сума нарахованих йому коштів значно перевищувала встановлений поріг і становила від 101,74 тис до 337,86 тис гривень. Однак чиновник жодного разу повідомлення не подавав", - повідомляли у НАЗК.

Як стало відомо, Бужор подав позов у Печерський райсуд Києва проти компанії про стягнення заборгованості з оплати праці на 48,7 мільйона гривень.

Економічна правда