Банки знову знизили ставки по депозитах

За останній тиждень банки переважно знизили депозитні ставки для усіх валют.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений LIGA.net.

Середні ставки по депозитах в гривні

Максимально середня ставка знизилася для вкладів терміном менше місяця (на 0,67 п.п. до 9,83% річних). Подешевшали і депозити на період від 6 до 12 місяців, на 0,58 п.п. до 14,11% річних.

Також впали в ціні і безстрокові заощадження (на 0,41 п.п. до 7,82% річних). Депозити на період від 3 до 6 місяців скинули 0,17 п.п. і пропонують 13,91% річних.

"Опустили прибутковість вклади на термін від місяця до трьох (на 0,01 п.п. до 12,0% річних). Заощадження терміном від півроку до року набрали 0,84 п.п. і надають 14,71% річних", - йдеться у повідомленні.

Середні ставки по депозитах в доларах

Доларові заощадження опустили вартість для періодів від півроку до року (на 0,56 п.п. до 2,31% річних). Безстрокові заощадження скинули 0,04 п.п. і пропонують 0,59% річних.

Вартість депозитів на термін від місяця до трьох опустилася на 0,03 п.п. та становить 1,16% річних.

Зазначається, що подорожчали депозити періодом від 3 до 6 місяців, на 0,66 п.п. до 2,92% річних. Вклади на період понад рік виросли в ціні на 0,03 п.п. до 2,90% річних. Депозити терміном до місяця не зазнали змін, їх середня ставка становить 1,21% річних.

Середні ставки по депозитах в євро

Заощадження в євро знизили прибутковість для термінів від півроку до року (на 0,43 п.п. до 1,63% річних). Вклади періодом понад рік опустили ставку на 0,15 п.п. до 2,09% річних.

Вартість депозитів на термін від місяця до трьох знизилась на 0,08 п.п. і становить 1,09% річних. Вклади на період від 3 до 6 місяців виросли в ціні (на 0,69 п.п. до 2,28% річних).

Безстрокові заощадження подорожчали на 0,05 п.п. і пропонують 0,54% річних. Депозити терміном менше місяця, як і раніше, пропонують 0,87% річних.