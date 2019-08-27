Для вантажівок проїзд українськими дорогами може стати платним

"Укравтодор" планує ввести плату за проїзд дорогами для великовантажного транспорту.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив в.о. глави "Укравтодору" Славомір Новак.

"Це була моя ініціатива - імплементувати в Україні інтелектуальні транспортні системи. Крім Weight-in-Motion (системи автоматичного зважування в русі - ред.), це також фото-фіксація перевищення швидкості і системи аналізу трафіку за допомогою камер.

Четверта частина глобальної інтелектуальної транспортної системи України - це tolling, тобто збір оплат з великовантажного транспорту за проїзд дорогами України", - сказав Новак.

За його словами, введення збору буде серйозною законодавчою зміною для України, яка істотно поліпшить стан доріг у країні.

"Потрібно прийняти закон, який врегулює питання цього збору. Нам вкрай необхідно ввести додаткове джерело Дорожнього фонду. Існує європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, повинні більше платити за проїзд по дорогах", - додав в.о. голови "Укравтодору".

"Обсяги руйнування автодоріг за рахунок перевантаженого транспорту величезні. Проблема з перевантаженими фурами в Україні дуже, дуже велика", - підкресливі він.

Нагадаємо:

"Укравтодор" у жовтні запустить перші 6 пунктів для зважування автомобілів Weight-in-Motion на під'їздах до Києва, всього у планах встановити до 100 таких пунктів.