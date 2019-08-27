Міноборони скасувало тендер на 30 тисяч тонн авіапалива

Міністерство оборони скасувало тендер на 30 тисяч тонн авіапалива.

Про це із посиланням на протокол засідання тендерного комітету від 23 серпня повідомляє enkorr.

Згідно з протоколом засідання, конкурс скасовано "у зв'язку з неможливістю усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель".

Тендер було оголошено 27 червня з очікуваною ціною 27 300 грн/т.

29 липня на участь у конкурсі подали заявки 9 компаній: "Нафтотрейд-Капітал" (WOG), "ОККО Контракт", "ТД Сокар Україна", "Торум" ("Трейд Коммодити") і "Газтрім" (Unimex), ПАТ "Укртатнафта", "Глуск Україна", ТОВ "Альянс Енерго Трейд", ТОВ "Люкс Країна".

Втім, із усіх учасників до аукціонів були допущені лише двоє - "ТД Сокар Україна" і "ОККО Контракт".

Дискваліфіковані ж учасники подали понад 15 скарг в АМКУ. Однак по суті їх ще не розглядали, зазначає джерело.

Станом на ранок 27 серпня новий тендер МОУ із закупівлі гасу оголошено не було.

Нагадаємо:

У 2018 році Міноборони закупило 57,28 тис. т авіаційного гасу. Найбільшим постачальником стала група ОККО з об'ємом 21,12 тис. т. ТОВ "Торум", що входить до групи "Трейд Коммодіті", підписало договорів на 16,21 тис. т, Socar - 13,05 тис. т, WOG - 6,9 тис. т.

У 2018 році виробництво РТ на Кременчуцькому НПЗ "Укртатнафти" становило 225 тис. т (+22% до 2017 року). Основний обсяг палива відвантажується аеропорту "Бориспіль" для потреб авіаційного бізнесу групи "Приват".

Також нагадаємо, що в березні Міноборони втретє поспіль оголошувало тендер на дизпаливо, оскільки попередні два рази не отримало заявок від постачальників.