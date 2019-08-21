Новини 21 серпня: Ціни на газ, африканська чума та низькі зарплати

Про ціни на газ. "Нафтогаз" анонсував нове рішення для стримування цін на газ.

Про африканську чуму. На Львівщині через африканську чуму знищать майже 100 тисяч свиней.

Про нову податкову. В Україні повноцінно запрацювала нова податкова служба.

Про запаси газу. У підземних сховищах рекордна з 2012 року кількість газу, повідомляє "Укртрансгаз".

Про низькі зарплати. "Львівгаз" втрачає співробітників через низькі зарплати.

Про дизпаливо. Україна відновила імпорт російського дизпалива залізницею.

Про кредит ЄБРР. "Укргазвидобування" отримає майже 52 мільйони євро кредиту від ЄБРР.

Про "євробляхи". Для власників "євроблях" розроблять нові правила розмитнення.

Про енергоефективність. "Укргазбанк" приєднався до програми енергомодернізації багатоповерхівок.

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