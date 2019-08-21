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Україна відновила імпорт російського дизпалива залізницею

Середа, 21 серпня 2019, 14:55

Одеська компанія "Євростандарт" почала імпортувати російське дизельне паливо з Росії залізницею.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на "Консалтингову групу А-95".

Зазначається, що на початку другої декади серпня "Євростандарт" оформив імпорт 2,6 тисяч тонн дизпалива від компанії "Орскнєфтєоргсінтез", що управляє Орським НПЗ (Оренбурзька область РФ).

Поставки здійснювалися через аффілійовану з "Євростандартом" компанію Cantarell Trading (Кіпр).

З червня 2017 року для поставок дизпалива в Україну російським компаніям необхідно дозвіл Федеральної служби з митного та експортного контролю, а з червня 2019 року - також і щомісячний дозвіл від Мінекономрозвитку РФ.

Нагадаємо:

З 1 серпня Україна ввела мита на російське дизпаливо, що поставляється трубопроводом "ПрикарпатЗахідтранс", після чого прокачування трубопроводом було припинене. Замість цього відвантаження були перенаправлені в Гомель, де трубопровідний ресурс перевалюється в залізничні цистерни з подальшим відправленням в Україну.

Компанія "Євростандарт" є одним з найбільших імпортерів дизпалива через морські порти. У 2018 році вона поставила в Україну 114 тисяч тонн дизпалива, з яких 100 тисяч тонн - морським транспортом.

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імпорт Росія дизпаливо

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