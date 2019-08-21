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"Львівгаз" втрачає співробітників через низькі зарплати

Середа, 21 серпня 2019, 14:34

За 7 місяців з компанії "Львівгаз" звільнилися 200 співробітників через низькі зарплати, така ситуація викликана "замороженими" тарифами на розподіл газу, які з 2016 року не переглядає НКРЕКП.

Про це повідомляє прес-служба "Львівгазу".

"На сьогодні середній рівень заробітної плати в АТ "Львівгаз" на 30% менше, ніж в енергетичній галузі. Середня зарплата працівника компанії становить 8407 грн, в той же час середня оплата праці в промисловості в області - 10 500 грн. Тому досвідчені працівники шукають більш оплачувану роботу", - зазначили в компанії.

"Витрати на оплату праці працівників компанії закладені в тарифі на розподіл природного газу, який є складовою ціни на газ. Структура тарифу визначається і встановлюється НКРЕКП. З кінця 2016 року держрегулятор не переглядав його", - заявив голова правління АТ "Львівгаз" Юрій Войсович.

У "Львівгазі" підкреслюють, що усі звернення газорозподільних підприємств в НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл в структурі ціни на газ "поки залишаються без розгляду".

Економічна правда

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