Для власників "євроблях" розроблять нові правила розмитнення

Дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення "євроблях" відтермінують до кінця року - за цей час робоча група має розробити новий законопроект, який врегулює чіткі правила розмитнення авто.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк за підсумками наради щодо вирішення питань розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацію.

У нараді, зокрема, взяли участь заступник глави Офісу президента Руслан Рябошапка, голова Державної митної служби Максим Нефьодов та народний депутат Владислав Криклій, якого партія "Слуга Народу" делегує на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради.

"З 22 серпня 2019 року настає адміністративна відповідальності водіїв та власників автомобілів на іноземній реєстрації за їх використання з порушенням митного режиму.

Президентом України ініційовано відтермінування запровадження штрафних санкцій на три місяці, та вже найближчим часом цей невідкладний законопроект буде схвалено", - заявив Лавренюк.

За його словами, цей законопроект після обговорення підтримали всі зацікавлені органи виконавчої влади та громадськість.

За результатами наради прийняли рішення утворити робочу групу, яка за час відтермінування санкцій має розробити новий законопроект, що врегулює порядок та чіткі, прозорі і зрозумілі правила розмитнення автомобілів - як нових, так і таких, які були у використанні, які перебувають чи будуть ввезені на митну територію держави.



Робочу групу очолить Владислав Криклій.

Нагадаємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року митниці ДФС оформили майже 195,2 тисячі транспортних засобів. За них власники сплатили понад 12 мільярдів гривень платежів.

Мінфін вирішив не продовжувати період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50%.

Після 22 лютого 2019 року власники авто мають платити за оформлення повну ставку акцизу.

До 24 травня 2019 року водії могли розмитнити авто без санкцій, але й без знижки. Далі власників повинні були б або штрафувати на 170 тис грн, або конфісковувати транспортні засоби.

16 травня Рада відклала запровадження штрафів за євробляхи до 24 серпня.

Економічна правда