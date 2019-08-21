На Львівщині через африканську чуму знищать майже 100 тисяч свиней

На свинофермі ТОВ "Галичина-Захід" поблизу села Кавське на Львівщині виявили масштабний спалах африканскої чуми - більше 90 тисяч свиней знищать.

Про це повідомляє Zaxid.net.

На території ферми хворобу виявили у п'ятницю ввечері, здохло 320 поросят.

Зазначається, що у трикілометровій зоні поблизу підприємства оголосили 40-денний карантин, на дорозі працюють блокпости для дезінфекції транспорту. Діє заборона на переміщення продуктів тваринного походження.

Лікувати африканську чуму неможливо.

"Інструкція передбачає знищення поголів'я. Усього поголів'я - більше 90 тисяч. Плюс, все, що контактувало з хворими тваринами, - одяг, корми, які залишилися", - заявив начальник управління агропромислового департаменту ЛОДА Ігор Вус.

Тварин безкровно знищать, після цього туші мають утилізувати шляхом спалення на території ферми.

Місцеві жителі розповідають, що їм рекомендували вирізати домашніх свиней для профілактики.

"У нас того вірусу нема, просто для профілактики радили вирізувати. Хто мав можливість, уже різав свиней", - каже мешканка села Кавське Любов.

Це вже другий випадок спалаху африканської чуми на Львівщині. У 2017 році її виявили у приватному господарстві на Старосамбірщині, тоді для локалізації хвороби знищили усе поголів'я свиней.

Нагадаємо:

У липні 2015 року через африканську чуму знищили 60 тисяч свиней на агрокомбінаті "Калита" в Броварському районі на Київщині.